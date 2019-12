Arbeiter aus dem Saarland auf Baustelle in Luxemburg gestorben

Luxemburg Ein Mann aus Dillingen ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Luxemburg-Stadt ums Leben gekommen.

Er sei mit Fassadenarbeiten beschäftigt gewesen, als er aus ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe stürzte, teilte die Polizei in Luxemburg mit. Der 50-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.