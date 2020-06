Landesbetrieb für Straßenbau informiert : Vollsperrung der Autobahn-Anschlussstelle Dillingen-Süd

Achtung, Baustelle: Bei Dillingen an der A8. Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jan Woitas

Kreis Saarlouis Die Umleitung verläuft über die Abfahrt Steinrausch und die Henry-Ford-Straße.

Vollsperrung und deshalb Umleitung an der Autobahn A 8 bei Dillingen: Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) möchte am Montag, 15. Juni, mit Bauarbeiten an der Anschlussstelle Dillingen-Süd beginnen. Die Arbeiten dienen der Optimierung des Knotenpunktes und dem Bau von zwei Regenwasserbehandlungsanlagen, teilt der LfS mit.