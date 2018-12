Sie geben Hilfestellung beim Erledigen der Post und bei behördlichen Angelegenheiten, beim Aufbau sozialer Kontakte. Auch im Umgang mit der Erkrankung, beim Bewältigen von Konflikten und bei psychischen Krisen stehen sie zur Seite. Die eigenen Fähigkeiten der Betroffenen stehen dabei immer im Mittelpunkt

Das Angebot richtet sich an Erwachsene mit einer psychischen Erkrankung und mit körperlicher oder geistiger Behinderung, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Beantragt werden kann die Hilfe beim Landesamt für Soziales in Saarbrücken. Mitarbeiterin Tanja Lange steht mit zwei weiteren Kolleginnen im Büro in Dillingen beratend zur Verfügung.

Kontakt: Ambulante Hilfen für Menschen mit Behinderungen, Stummstraße 24, Dillingen, Telefon (0 68 31) 764 72 47, Mobil: (01 72) 458 01 72, E-Mail: Tanja-Lange@dwsaar.de