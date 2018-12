später lesen Besinnlicher Abend Advent: Innehalten und Auszeit im Dillinger Saardom Teilen

Der Liturgiekreis Heilig Sakrament lädt zum „Innehalten“ im Advent für Montag, 17. Dezember, um 19 Uhr in den Saardom in Dillingen ein. Stille, Texte, Musik und Gebet bieten eine Oase der Auszeit in den hektischen Vorweihnachtstagen. lmi