Dillingen : Neuer Treff liest alle zwei Wochen Texte in alten Schriften

Neuer Treff liest alle zwei Wochen Texte in alten Schriften

Dillingen Alte Schriften erkunden kann man in einem Kurs der KEB in Dillingen.

Wer sich im Lesen alter Schriften üben will, hat dazu ab Januar bei der Katholischen Erwachsenenbildung in Dillingen die Gelegenheit. Bei einem neuen Treff alle 14 Tage setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere mit der Deutschen Schreibschrift auseinander, in der die Menschen früher unter anderem Rezepte, Briefe, Feldpostkarten und mehr schrieben.