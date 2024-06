AH-Fußball Der große Ü-Tag im saarländischen Fußball

Die Heim-EM steht vor der Tür, die Saison im saarländischen Amateur-Fußball kurz vor der Sommerpause. Einige Entscheidungen aber gibt es noch: So bei den Alten Herren (AH), wo an diesem Samstag im Stadion Papiermühle in Dillingen gleich vier Titel vergeben werden. Zwei in der Altersstufe Ü 40, je einer in den Bereichen Ü 32 und Ü 50.