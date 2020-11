Kurs in Dillingen : Einführung in alte deutsche Schrift

Einführung in alte deutsche Schrift

Kurs in Dillingen

Dillingen Das kennen viele: Alte Dokumente der Familie sind nicht oder kaum lesbar. Das lässt sich ändern.

Der Historiker Helmut Grein leitet bei der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) in Dillingen einen Einführungskurs in alte deutsche Schrift über vier Montage von 18 bis 19.30 Uhr, Beginn ist am kommenden Montag, 9. November.