DILLINGEN Die Dillinger Pfarrei Heilig Sakrament ruft zum 14. Mal zur Aktion Wunschbaum auf, die Kindern kleine Wünsche erfüllt.

Am Weihnachtsbaum im Dillinger Saardom hängen 380 Sterne, auf denen Kinder aus Dillinger Familien einen Wunsch geschrieben haben, den ihnen das Christkind zu Hause nicht erfüllen kann. Der Weihnachtsbaum in der Kirche wird damit zum Wunschbaum für bedürftige Kinder. Die Initiatorinnen schreiben: „So helfen Sie den Kindern, dass ihre Wünsche wahr werden: Pflücken Sie einen (oder mehrere) Sterne vom Wunschbaum und besorgen Sie das Geschenk im Wert von etwa 25 Euro. Falls Ihnen der Einkauf nicht möglich ist, können Sie den Stern mit dem Geldbetrag abgeben. Geschenk oder Geld sollten bis spätestens kommenden Freitag, 13. Dezember, 12 Uhr, im Pfarrbüro, im Kindergarten rechts der Kirche oder im Franziskus-Forum, Dr.-Prior-Straße 5, abgegeben werden. Geldspenden mit dem Stichwort „Aktion Wunschbaum“ können auch direkt auf das Konto der Katholischen Kirchengemeinde bei der Kreissparkasse Saarlouis (IBAN: DE27 5935 0110 1370 0367 56) überwiesen werden. Spendenquittungen können dafür ausgestellt werden.“

Dann kommen durchaus auch Kinder von außerhalb Dillingens in den Genuss der Hilfe, sofern sie Schulen in der Hüttenstadt besuchen. Der Einsatz sei zudem weder an die Pfarrei noch an die Konfession gebunden. Finanzielle Hilfe werde geleistet für Schulbedarf, bei Klassenfahrten und Nachhilfe sowie für die Mitgliedschaft in Sportvereinen. Denn „alle Kinder sind unsere Zukunft“, laute die Philosophie der kirchlichen Hilfe.