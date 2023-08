Dillingen Theaterstück über die Briefe einer leisen, großen Liebe

Dillingen · Das Agon Theater eröffnet am Samstag, 16. September, um 20 Uhr mit dem Schauspiel „Love Letters“ von A. R. Gurney die Saison 2023/2024 des Theater- und Vortragsrings der Stadt Dillingen, kündigt die Stadt in ihrer Mitteilung an.

28.08.2023, 17:27 Uhr

Ursula Buschhorn Foto: Stefan Zimmermann