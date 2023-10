Dillingen Abstimmen für das Dillinger Café Courage

Das Café Courage der Awo Saarland wurde mit seinem Freizeittreff in Dillingen für den deutschen Engagementpreis nominiert. Am 5. Dezember wird der Preis auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin übergeben. Wer gewinnen wird, entscheidet eine Abstimmung. Noch bis zum 24. Oktober kann hierfür abgestimmt werden – im Internet auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis stellen sich alle Nominierten kurz vor. 390 Menschen, Organisationen und Vereine sind für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert.