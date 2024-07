Dillingen Abiturienten des TWG Dillingen

Dillingen · Diese Schülerinnen und Schüler des Technisch-Wissenschaftlichen Gymnasiums Dillingen haben ihren Abschluss in der Tasche und starten in den neuen Lebensabschnitt nach der Schulzeit: Nikolaus Clemens Berger, Emily Burger, Dean Fünffrock, Diana Gauk, Marvin Goebel, Jannik Graf, Marie Gründel, Stefan Iordan, Simon Jakobs, Jonas Kipp, Felix Krotten, Kaoutar Lamine, Lea Lang, Kiara Michelle Linn, Carlo Otto Alfred Müller, Vincent Neisius, Diana Reimer, Nele Reinert, Alexander Reis, Xenia Victoria Röseler, Charlotte Franziska Schäfer, Nicholas Schu, Kiara Cornelia Schütz, Can Bektas Schwinn, Tim Maurice Steiner, Lena Tkatschenko, Letizia Veneziano Broccia, Fabienne Weiand sowie Lukas Zenner.

18.07.2024 , 15:57 Uhr