Abriss in vollem Gang Alter Leipziger Ring 13-15 macht Platz für neue Kita in Dillingen (mit Fotos)

Dillingen · Seit Jahren will die Stadt Dillingen den alten Wohnblock am Leipziger Ring 13-15 abreißen lassen. Die Arbeiten sollten eigentlich schon im April starten und nach sieben Wochen abgeschlossen sein. Doch der Abriss startete drei Monate später und dauert immer noch an. Was der Grund hierfür ist – und welche Gefahr dahintersteckt.

14.09.2024 , 18:01 Uhr

Link zur Paywall Abriss vom ehemaligen Wohnblock Leipziger Ring 13-15 in vollem Gange 40 Bilder Foto: Tina Leistenschneider