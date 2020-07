Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen : Hoch die Hände! Das ist der Abiturjahrgang des ASG Dillingen

Dillingen Sie alle halten stolz ihr Zeugnis in den Händen.

Auf in einen neuen Lebensabschnitt! Die Abiturienten des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) Dillingen haben ihr Abschlusszeugnis endlich in der Tasche – und zeigen es, in feinem Zwirn, an ihrem ganz besonderen Tag auch mächtig stolz dem Fotografen.