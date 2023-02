Ab 28. Februar : Baustelle auf A8 bei Dillingen – Strecke nach Neunkirchen gesperrt

Dillingen Die neue Saar-Brücke am Autobahndreieck Saarlouis steht. Jetzt muss die Fahrbahn der A8 saniert werden. Darum folgt eine erneute Sperrung. Was das für Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Wer die kommenden Wochen zwischen Merzig und Neunkirchen über die A8 fahren will, muss ab Dillingen einen Umweg in Kauf nehmen. Denn die Strecke ist unterbrochen. Das teilt ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft mit.

Grund dafür: Die komplette Fahrbahn Richtung Neunkirchen wird saniert. Davon ist zunächst der Abschnitt zwischen Dillingen-Mitte und dem Autobahndreieck Saarlouis betroffen. Später beginnen die Arbeiten an den Anschlussstelle Dillingen-Süd.

Ab Dienstag gilt folgende A8-Umleitung

Wenn das Wetter mitspielt, soll am 24. März alles erledigt sein. So lautet der Plan der Autobahn-Gesellschaft. Die Sperrung gelte nur in Richtung Neunkirchen. Wer nach Merzig und Luxemburg unterwegs ist, sei nicht von der Umleitung betroffen, meldet der Autobahn-Sprecher. Die Gesellschaft koste das Projekt rund 1,2 Millionen Euro.