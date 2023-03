Baustelle auf A8 bei Dillingen : Lage rund um Umleitung entspannt sich am Freitag etwas – Zusatzampel irritiert Autofahrer

Lage rund um Umleitung entspannt sich am Freitag etwas – Zusatzampel irritiert Autofahrer

Dillingen/Wallerfangen Verbesserungen auf der Umleitung zur A8-Baustelle bei Dillingen: Die hat ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft angekündigt. Fahrer irritierte indes eine Ampel, die dabei in Wallerfangen helfen soll – doch augenscheinlich nicht funktionierte.

Tag vier der Bauarbeiten auf der A8 zwischen Dillingen-Mitte und Autobahndreieck Saarlouis : Wieder hat es sich um den Umgehungsstrecken während der Stoßzeiten hauptsächlich beim morgendlichen Berufsverkehr gestaut. Allerdings registrierte die Polizei eine leicht entspanntere Lage als an den Vortagen.

So stellten sich Fahrer am Freitag, 3. März, auf die Situation allmählich ein. Offensichtlich nutzten einige jetzt andere Ausweichrouten über die von der Autobahn-Gesellschaft hinaus bekannt gegebenen Umleitungen. Zudem entzerre sich das Verkehrsaufkommen auch zeitlich.

Wie eine Ampel in Wallerfangen Staus verhindern soll

Außerdem hatte Autobahn-Sprecher Klaus Kosok bereits zuvor Verbesserungen auf der Umgehung angekündigt. Unter anderem sollte in Wallerfangen eine zusätzliche Ampel dafür sorgen, dass Autos zügiger das Nadelöhr passieren. Allerdings schien diese mobile Anlage am Freitagmorgen zunächst ausgeschaltet.

Was war passiert? Kosok war ein längerer Ausfall ebenso wenig bekannt wie der Polizei in Saarlouis. Es habe zeitweilig Probleme mit dem gelben Signal gegeben. Dies sei indes behoben und habe damit auch nicht für einen Totalausfall gesorgt.

Mittlerweile ist auch klar, was zu weiteren Irritationen in Wallerfangen führen könnte. Denn nach Sprecher-Auskunft handle es sich dort um eine sogenannte Freisperranlage. Sie zeige nur die Phasen Rot und Gelb. Grün sei dabei nicht installiert. Das bedeute: Autofahrer müssten an der betreffenden Kreuzung die üblichen Vorfahrtsregeln und Schilder beachten, die auch ohne Ampel gelten.