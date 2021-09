Kostümverleih : Neue Botschafterin für Kleider-Werkstatt

ZUR PERSON

Elisabeth Brück, Jahrgang 1972, geboren in Saarlouis, ist Theater-, Fernseh- und Kinoschauspielerin. Bekannt wurde sie vor allem in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Lisa Marx. In dieser Rolle war sie zwischen 2013 und 2019 in acht Tatort-Folgen an der Seite von Devid Striesow alias Jens Stellbrink zu sehen.