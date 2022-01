2. Basketball-Bundesliga : Das Duell der Topwerferinnen in Speyer

Dillingen/Speyer Pünktlich zum Spiel der Diamonds in Speyer ist Riley Popplewell von ihrer Corona-Erkrankung genesen.

Im dritten Gastspiel in Folge in der 2. Damen-Bundesliga Süd wartet auf die Basketballerinnen der SG Saarlouis-Dillingen an diesem Samstag eine harte Prüfung. Ab 17 Uhr gastieren die Diamonds bei den Towers Speyer-Schifferstadt – und damit bei einem der besten Heimteams der Liga. Die Festung der „Türme“, die Osthalle in Speyer, konnte bisher noch von keinem Gegner eingenommen werden. In sieben Partien stehen für die Towers sieben Siege zu Buche, womit sie hinter Spitzenreiter Falcons Bad Homburg (acht Spiele, acht Siege) die zweitbeste Heimmannschaft der Zweitliga-Südstaffel stellen.