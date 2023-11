Basketball Diamonds erwarten den Rekordmeister

Die Dillingen Diamonds bekommen es an diesem Samstag mit einem großen Namen im Damen-Basketball zu tun: Der TSV Wasserburg war jahrzehntelang das Aushängeschild. Mit elf deutschen Meister-Titeln (zuletzt 2017) und neun Pokalsiegen (zuletzt 2018) sind die Bayern die mit Abstand erfolgreichste deutsche Mannschaft. Der Club erlebte aber einen Absturz und geht nur noch in der 2. Bundesliga Süd auf Korbjagd. Das allerdings – nach einer schwachen vergangenen Saison mit dem vorletzten Platz – wieder mit Erfolg. Am Sonntag eroberte der TSV Wasserburg mit dem 68:62 (38:32)-Sieg über die bis dahin makellosen Falcons Bad Homburg die Tabellenspitze.