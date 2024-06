Borussia Dortmund gegen Schalke 04 Packendes Derby mit vielen Gewinnern

Die Sonne brennt auf das Stadion Weißes Kreuz in Dillingen herab. Auf dem Kunstrasen strahlen am Anstoßkreis die Beteiligten mit ihr um die Wette. Und schon vor dem Anpfiff des großen Ruhrpott-Derbys auf saarländischem Boden verkündet Wolfgang Gauf, der Organisator der Fußball-Benefiz-Veranstaltung „Cura4Kids“, die frohe Kunde: Wie vor zwei Jahren bei der letzten Austragung des Events sind 30 000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. „Herzlichen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Es ist eine unglaubliche Summe, die wir durch die Hilfe dieser tollen Menschen hier erhalten – und die Veranstaltung an sich ist für unsere Kinder ein riesiger Höhepunkt“, unterstreicht Vanessa Fritzen vom Kinderhospiz- und Palliativteam Saar.