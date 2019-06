Firmenlauf : Über 9000 Firmenläufer stürmen Dillingen

Dillingen Neu 2019: After-Run-Party zieht um an den Lokschuppen, und erstmals gehen auch Rollstuhlfahrer auf die Strecke.

15 Jahre Firmenlauf in Dillingen, das vierte Mal unter Flagge der Deutschen Firmenlaufserie „B2Run“, da kann mal ruhig mal eine Geburtstagstorte anschneiden. Und auch ein paar Neuerungen für die 15. Auflage am Donnerstag, 27. Juni, verkünden. Die größte dabei: Die Party rund um den Firmenlauf zieht um, von Stadtpark und Hoyerswerda-Platz auf das Lokschuppengelände. Damit ist alles kompakt an einem Standort untergebracht: Auf der Eventfläche dort stehen dann zwei Bühnen, über 70 Teamzelte sowie ein Biergarten, Essens- und Getränkestände. Duschmöglichkeiten gibt es in der Odilienschule und am Albert-Schweizer-Gymnasium.