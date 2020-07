Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe : 13-jähriger Junge aus Dillinger Wohngruppe wird vermisst

Dillingen Die Polizei Saarlouis fahndet nach dem 13-jährigen Enrico Kläs und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Der 13-jährige Enrico Kläs wird seit dem Abend des 29. Juni (Montag) vermisst. Das gab die Polizei am Freitag bekannt.

Der Junge war zuletzt in einer Wohngruppe der Katholischen Erwachsenenbildung in Dillingen untergebracht. Er habe die Wohngruppe am vergangenen Mittwoch verlassen und ist bis jetzt nicht wieder dorthin zurückgekehrt.