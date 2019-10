Ausbildung : Faire Produkte als Zeichen gegen Armut in der Dritten Welt

Faire Produkte als Zeichen gegen Armut in der Dritten Welt

Die VHS Dillingen lud zum 10. Geburtstag des Fairen Ladens in die neuen, ansprechenden Räume in der Stummstraße ein. Foto: Stadt Dillingen/Theobald/HEIKE THEOBALD

Dillingen Seit zehn Jahren besteht der Faire Laden in der Dillinger Stummstraße bereits – Insgesamt 42 erfolgreiche Ausbildungen wurden in dieser Zeit absolviert.

Der „Faire Laden“ in der Stummstraße in Dillingen bietet vor Ort jungen Menschen eine Ausbildung und setzt mit dem Verkauf von fair gehandelten Produkten ein Zeichen gegen die Armut in den Ländern der Dritten Welt und für eine gerechtere Gestaltung des globalen Welthandels. Seit zehn Jahren gibt es den Fairen Laden nun – für die VHS Dillingen, die das Ausbildungsprojekt im Auftrag der Agentur für Arbeit durchführt, ist er damit ein Erfolgsmodell.