2. Basketball-Liga der Damen Diamonds machen es spannend

Wird es für die Basketballerinnen der Dillingen Diamonds im Abstiegskampf der 2. Bundesliga Süd doch nochmal eng? Die Gefahr droht zumindest. Nach dem geglückten Start in die Abstiegsrunde gegen den MTV Stuttgart (79:51) vergab das Team von Trainer Rouven Behnke am vergangenen Samstag beim Schlusslicht der Dreierrunde, den Qool Sharks Würzburg, seinen ersten Matchball. Die Diamonds mussten sich bei den Franken am Ende klar mit 63:81 (31:34) geschlagen geben und geraten vor ihren zwei verbleibenden Partien in den Playdowns wieder unter Zugzwang. Zwar führen sie die Tabelle mit acht Punkten nach wie vor an (zwei Punkte vor Stuttgart und vier vor Würzburg), bei einer ganz ungünstigen Entwicklung könnte es aber noch auf einen Vergleich dreier punktgleicher Teams hinauslaufen. Sollte Dillingen sein Spiel an diesem Samstag um 16.15 Uhr in Stuttgart verlieren und der MTV wiederum eine Woche später in Würzburg den Kürzeren ziehen, käme es zum Abschluss der Abstiegsrunde am 4. Mai in Dillingen zu einem Endspiel gegen die Qool Sharks.