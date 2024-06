Laut wie ein Flugzeug Dieser Roboter sorgt für extremen Lärm bei Globus Saarlouis – doch das aus gutem Grund

Ein Krachen, so laut, dass es in den Ohren weh tut, dröhnt aktuell wieder aus der Parkdeck-Baustelle der Saarlouiser-Globus-Filiale. Zu Beginn des Jahres war dies schon mal der Fall, als Globus den dritten von vier Bauabschnitten ihrer Parkdeck-Sanierung umgesetzt hat. Damals hat die SZ bereits aufgeklärt, was den extremen Lärm verursacht. Auch wenn das Krachen für Kunden so klang „als würde man volle Suppe auf Metall schlagen“, steckt in Wahrheit etwas ganz anderes dahinter. Wasserstrahlen, abgeschossen von einem extrem leistungsfähigen Roboter, sorgen für die Knalltöne, die nun seit einigen Tagen die Menschen auf dem Parkplatz belasten.