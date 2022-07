Wanderungen im Landkreis Saarlouis : Wanderfreunde erkunden die Region

Den Spuren von Hildegard von Bingen geht es nach am 10. Juli bei einer Wanderung um den Ihner Weiher. Foto: Alexa Hilt

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis stehen wieder viele geführte Wanderungen auf dem Programm. Wir geben einen Überblick, welche Touren gerade anstehen.

Wandern als Freizeitbeschäftigung erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, egal ob lockere Runde oder langer Marsch. Wir stellen eine Auswahl der Aktionen vor, die in den kommenden Wochen geplant sind – natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Werbelner-Geschichte-Weg

Der Saarwaldverein Roden wandert am Sonntag, 3. Juli, auf dem Werbelner-Geschichte-Weg. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Roden. Von dort geht es mit dem Auto weiter zum Marktplatz Werbeln, wo die Wandertour startet. Der Rundweg ist neun Kilometer lang und wird als mittelschwer zu begehen eingestuft. Das Mitbringen von Wanderstöcken ist empfehlenswert. Im Anschluss an die Wandertour ist eine gemütliche Schlussrast eingeplant. Wanderführer ist Klaus Stark. Infos unter Telefon (01 57) 58 79 19 74.

Wandern rund um die Villa Borg

Der Saarwaldverein Schmelz bietet am Dienstag, 5. Juli, um 13.30 Uhr eine Wanderung an der römischen Villa Borg an. Die Länge der Strecke beträgt circa sechs Kilometer. Der Treffpunkt ist am Rathaus in Schmelz und eine Schlussrast ist in der Taverne der Villa vorgesehen. Gastwanderer sind herzlich willkommen und es wird geraten, festes Schuhwerk zu tragen. Die Führung wird von Marita Wagner und Hildrud Bethscheider geleitet. Infos: Tel. (0 68 87) 33 33.

Auf den Spuren von Hildegard von Bingen

Einen Heilkräuterspaziergang um den Ihner Weiher gibt es am Sonntag, 10. Juli, von 15 bis 18 Uhr. Dabei sollen die Teilnehmer in die Welt von Hildegard von Bingen eintauchen und Kräuter näher kennen lernen. Treffpunkt ist an der L 354 Wallerfangen-Ihn am Parkplatz auf der Seite des Ihner Weihers. Ein Körbchen zum Sammeln sowie Notizbuch und Stift sollten mitgebracht werden. Hunde können nicht mitspazieren. Die Gebühr beträgt 15 Euro. Weitere Infos bei der VHS Dillingen, Tel. (0 68 31) 70 70 09; Anmeldung erforderlich über Internet:

www.vhs-dillingen.de.

Programm der 31. Schmelzer Wanderwoche

Der Saarwald-Verein und die Gemeinde Schmelz bieten während der Schmelzer Wanderwoche an vier Tagen sieben Wanderungen an. Start und Ziel ist jeweils an der Primshalle. Am Donnerstag, 28. Juli, ist von 9 bis 16 Uhr die 14 Kilometer lange Wanderung „Der Mann im Kalkofen“ auf dem Plan, und von 10.30 bis 14 Uhr die acht Kilometer lange Familientour „Mit dem Jäger durch die Natur.“ Am nächsten Tag, Freitag, 29. Juli, wird von 9 bis 16 Uhr die 15 Kilometer lange Wanderung „Unterwegs auf dem Schmelzer Rundwanderweg“ angeboten, und von 18 bis 20.30 Uhr die vier Kilometer lange Familientour „Auf dem Naturlehrpfad in der Heide“, die ab 19.30 Uhr eine gemütliche Schlussrast bei der Feuerwache Schmelz beinhaltet. Die Wanderungen „Erzgräbern auf der Spur zwischen Horst und Höchsten“ (9 bis 16 Uhr, 13 Kilometer) und „Natur und Kultur am Wegesrand“ (10 bis 13 Uhr, acht Kilometer), stehen am Samstag, 20. Juli auf dem Programm. Die letzte Tour dieser Wanderwoche ist am Sonntag, 31. Juli, von 9 bis 13 Uhr, und nennt sich „Vom Rötel graben und Ziegel brennen in Schmelz“ (neun Kilometer). Im Anschluss werden Ehrungen durchgeführt und die neuen Wandernadeln verteilt.

Rein in die Wanderschuhe und raus in die Natur. Im Juli bietet der Kreis Saarlouis viele Wanderungen an. Foto: dpa/Henning Kaiser