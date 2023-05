„Diese Unsitte ist nicht nur unhöflich, sie kostet Geld“ Wenn Restaurant-Gäste einfach nicht kommen – so reagieren Saar-Gastronomen

Bei ihm sei das Problem der Absagen „zu vernachlässigen“, sagt Christoph Schommer von der Körpricher Landbrauerei, „und auch an den Osterfeiertagen haben sich bei uns die Absagen doch sehr in Grenzen gehalten“. Es sei aber „schon ärgerlich, wenn wir an Feiertagen ein Menü anbieten, für die angemeldete Personenzahl einkaufen und dann Gäste absagen“. In seinem Lokal sei das aber zurzeit noch zu vernachlässigen, sodass er noch keine Anzahlungen oder Vorkasse verlange. Allerdings weiß auch Schommer aus Gesprächen mit befreundeten Gastronomen und Kollegen, dass es Gäste gibt, die gezielt in mehreren Restaurants reservieren und dann fernbleiben, ohne rechtzeitig abzusagen. Man erfährt das, wenn Gäste, die reserviert haben, zu dem Termin in anderen Häusern aufgetaucht sind.