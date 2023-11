Kreis Saarlouis Märkte mit vorweihnachtlichem Zauber

Die Stadt Dillingen und das CityMarketing laden von Mittwoch, 29. November, bis Sonntag, 3. Dezember zum Weihnachtsmarkt am Gleisdreieck und in der Stummstraße ein. Der Markt hat am Mittwoch von 14 bis 21 Uhr und an den übrigen Öffnungstagen von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Die Almhütte bietet in diesem Jahr nicht nur Speisen und Getränke für die Marktbesucher an, sondern mit einer neuen EIsstockbahn auch eine sportliche Betätigungsmöglichkeit. Am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr besucht auch der Nikolaus den Weihnachtsmarkt und bringt leckere Überraschungen für die Kinder mit.