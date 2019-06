Kreisumweltpreis Saarlouis : Die Artenvielfalt gewinnt beim Kreisumweltpreis mit

Kreis Saarlouis Biodiversität, die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten, ist ein hochaktuelles Thema. Als hätte es der Kreistag gewusst: Darauf kam es auch beim Kreis­umweltpreis 2019 an.

Ungewöhnlich, dass derartig viele Gäste auf den Besucherplätzen im großen Saal des Landratsamtes sitzen. Das dürfte, so haben es auch die Kreistagsmitglieder und der Landrat bemerkt, nicht an Tagesordnungspunkten wie Wirtschaftsplan der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises gelegen haben. Und auch nicht die immer bei Kreistagssitzungen vorgesehene Bürgersprechstunde hatte die Familien angelockt.

Rekordbeteiligung

Nein, der Andrang folgte aus einer Rekordbeteiligung am Kreisumweltpreis: 29 Bewerbungen waren eingegangen, mehr denn je bei dem Preis, den der Landkreis seit dem Jahr 2000 vergibt. Das Thema hat offenbar viele angesprochen. Es lautete diesmal „Naturnaher Vorgarten“.

Der Umweltausschuss hat unter der Leitung von Klaus Engel alle Gärten an vier Bereisungstagen besucht und begutachtet. Einstimmig fielen die Entscheidungen. Erstens dass die 3000 Euro Preisgeld auf fünf dritte Preise mit je 300 Euro, einen zweiten mit 600 und einen ersten Preis mit 900 Euro Anerkennung aufgeteilt werden sollten. Und zweitens gab es keinen Streit darüber, wer die Preisträger sein sollten.

Der Landkreis ist seit kurzem pestizidfreier Landkreis, in diesem Zusammenhang wird die landwirtschaftliche Nutzung auf den kreiseigenen Flächen zurückgefahren, um Blühflächen anzulegen, die ohne Verwendung von Pestiziden gepflegt werden. Gleiches gilt für verpachtete Flächen, auch dort muss auf chemische Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat verzichtet werden.