Basketball Auch ohne Titel stolz auf eine „verdammt geile Saison“

Der erhoffte Titelgewinnung auf dem Sofa ist ausgeblieben. Die Flashers Fellbach haben den Basketballern der Saarlouis Sunkings am letzten Regionalliga-Spieltag die Meisterschaft vor der Nase weggeschnappt. Mit einem 78:70 (40:24)-Sieg über den MTV Stuttgart feierten die Flashers am Samstag ihren 20. Saisonsieg und zogen auf den letzten Drücker wegen des gewonnenen direkten Vergleichs an den punktgleichen Sonnenkönigen vorbei, die spielfrei waren.