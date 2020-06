DILLINGEN/MERZIG Über 31 flache Kilometer fahren wir von Dillingen nach Merzig und zurück. Auch Kletterfreunde kommen auf ihre Kosten.

Diese Tour lässt sich absolut flexibel gestalten: Einsteigen kann man fast an jedem Punkt der vorgeschlagenen Strecke. An mehreren Stellen kann man die Saar queren und damit kürzer oder länger fahren. Und wer müde ist, kann beim Rückweg mit der Bahn fahren.

Wir starten am Parkplatz des Dillinger Ökosee und beginnen gleich mit dem ersten Highlight: Auf der östlichen Seeseite erreichen wir nach gut einem Kilometer das alte römische Kastell mit dem Abenteuerspielplatz in Pachten. Weiter geht es in Richtung Beckingen, an der Staustufe rechts ab, am Saaraltarm entlang. Kurz vor der Straßenunterführung bietet sich als sportliche Variante ein 300 Meter langer schmaler Trail über den Wanderweg „Beckinger Saar-Blicke“ an, Familien mit kleineren Kindern folgen der Straße durchs Gewerbegebiet zurück zum Saar-Radweg.