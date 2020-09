Polizei bittet um Mithilfe : Ayleen Simon (13) aus Ensdorf wird vermisst

Ensdorf Die 13-Jährige ist am Montag nach der Schule nicht bei ihrer Mutter zu Hause angekommen.

Sie ist am Montag, 31. August, nach der Schule nicht mehr daheim bei ihrer Mutter angekommen. Das letzte Mal wurde sie gesehen, als sie an der Gemeinschaftsschule in Saarlouis in den Bus Richtung Ensdorf einstieg.