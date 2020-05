Kreis Saarlouis Laut Gesundheitsamt steigt nicht nur die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen im Kreis. Es gibt auch mehr Genesene.

Das Gesundheitsamt hat am Montagabend die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis Saarlouis veröffentlicht. Demnach sind zwei neue Infizierungen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

In Saarlouis hat sich ein 68-Jähriger mit dem Virus infiziert, in Dillingen ein 43-Jähriger. Die Gesamtanzahl der bisher registrierten Fälle steigt damit von 538 – Stand Sonntagabend – auf 540 gemeldete Fälle am Montagabend.