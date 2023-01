Konzertabend : Sie setzen ihre Stimmen und Licht auf der Bühne in Szene

Saarlouis Die 12 Tenors gastieren mit Konzertabend im Theater am Ring nach Saarlouis.

Die 12 Tenors kommen für ein Gastspiel nach Saarlouis. Die zwölf Sänger, begleitet von ihrer Band, setzen bei ihrem Konzertabend im Theater am Ring nicht nur ihre Stimmen in Szene, sondern sie bieten auch eine spektakuläre Lichtshow, wie es in der Ankündigung heißt. The 12 Tenors sind also nach den Coronaeinschränkungen der vergangenen Monate wieder zurück auf der Bühne – am Dienstag, 24. Januar, ist ihre Show „Power Of 12“ ab 20 Uhr in Saarlouis im Theater am Ring zu erleben. Das stimmgewaltige Ensemble holt damit seinen wegen Corona verschobenen Auftritt nach und verspricht live ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse. Seit vielen Jahren begeistern diese zwölf Tenöre überall in Europa aber auch in China, Japan oder Südkorea ihr Publikum. Die stimmliche und persönliche Individualität jedes Ensemblemitglieds macht die Einzigartigkeit dieses singenden Dutzend aus. Klassische Arien, Liebesballaden aber auch Rock- und Pop-Hymnen aus den Charts: The 12 Tenors sind in allen Genres zu Hause. Ihre Interpretationen von großen Liedern wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Queens „Bohemian Rhapsody“ zeichnen die Sänger des Ensembles aus. In ihrer Show bringen sie Klassiker und berühmte Welthits auf die Bühne in einer etwa zweistündigen Show.