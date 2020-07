Automobile Raritäten : Sehenswerte Oldtimer unterwegs im Kreis

Saarlouis Bei der 12. ADAC Oldtimerausfahrt Saarlouis fuhren über 70 historische Automobile mit.

Insgesamt über 70 historische Automobile rollten am vergangenen Sonntag auf idyllischen Routen durch das Saarland. Das Motto „Den Landkreis Saarlouis kulinarisch erfahren – eine Ausfahrt in fünf Gängen“ kam bei den Teilnehmer richtig gut an. Auch Landrat Patrik Lauer – der an der Umsetzung des Hygienekonzepts mitgearbeitet und damit die Ausfahrt erst möglich gemacht hatte – ließ es sich nicht nehmen und nahm am Steuer eines Triumph TR250 Platz. Von der Stadtgartenhalle in Saarlouis aus bewegte sich der Oldtimer-Tross in Richtung der ersten Station in Heusweiler-Holz. Nach einer Stärkung ging es weiter nach Hüttersdorf.