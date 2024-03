2. Basketball-Liga der Damen Dillinger Diamonds verpassen Einzug in die Playoffs

Nach der Niederlage im entscheidenden Spiel um die Playoffs in der 2. Basketball-Bundesliga machte sich bei den Basketballerinnen der Dillingen Diamonds Enttäuschung breit: „Es lief ganz ähnlich wie in den vergangenen vier Spielen auch. Wir waren immer in Schlagdistanz, aber wir haben im Moment einfach nicht das Glück des Tüchtigen“, haderte Trainer Rouven Behnke nach dem 74:79 (32:35) beim USC Freiburg II, durch das sein Team keine Chance mehr auf den achten Platz hat. Vielmehr ist klar, dass die Diamonds als Zehnter in die Abstiegsrunde gehen, zusammen mit dem Vorletzten Qool Sharks Würzburg und dem noch nicht feststehenden Tabellenneunten der Zweitliga-Südstaffel. Diese drei Teams machen einen weiteren Absteiger unter sich aus. Der Tabellenletzte Baskets Schwabach steht als solcher bereits fest.