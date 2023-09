DGB Saarlouis lud zur Diskussion Hitzige Debatte um Reaktivierung der Bahnen entlang von Nied und Prims

Ungeduld lag in der Luft. Und bei 30 Grad Außentemperatur kochten am Montagabend so manche Gemüter über, die sich in der Dillinger Stadthalle versammelt hatten, um über das Thema „Wann kommen wir zum Zug? Für einen anderen ÖPNV in der (Groß)Region“ zu diskutieren. Eingeladen hatte der Kreisverband Saarlouis des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und die DGB-Region Saar-Trier.