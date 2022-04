Weitere Nachfragebündelungen gestartet : Schnelles Glasfaser-Internet soll im Landkreis Saarlouis weiter ausgebaut werden

Löst immer mehr das alte Kupferkabel ab: In den meisten Kommunen im Landkreis Saarlouis geht der Glasfaserausbau mittlerweile in die konkrete Bauplanung. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Kreis Saarlouis Die Deutsche Glasfaser will den Glasfaserausbau in Nalbach und Schwalbach weiter vorantreiben. In Bous könnte der Ausbau hingegen auf der Kippe stehen.