Saarlouis : Feuerwehren pflegen ihre Freundschaft

Saarlouis Jugendliche aus Saarlouis fuhren zum deutsch-französischen Jugendfeuerwehrzeltlager in Eisenhüttenstadt.

Natürlich durften in einem Zeltlager der Jugendfeuerwehr auch feuerwehrspezifische Themen nicht fehlen – so besuchten die Jugendlichen die Landesfeuerwehrschule Brandenburg sowie die neue Feuerwache in Eisenhüttenstadt. Bei der Lagerolympiade am zweiten Tag des Zeltlagers gingen die Jugendlichen aus Saarlouis sogar als Sieger hervor. So zeigte diese Freizeit auch, dass Engagement in der Feuerwehr nicht nur eine verantwortungsvolle und ernste Angelegenheit ist, sondern auch den Spaß und die Freundschaft zwischen Menschen fördert, die in unterschiedlichen Feuerwehren dasselbe tun.