Um das Ehrenamt zu unterstützen : Stadt Saarlouis will Vereine fördern

Stadt Saarlouis will Vereine fördern

Saarlouis Der Saarlouiser Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einen Hilfsfonds für das Ehrenamt auf den Weg gebracht.

Auf Antrag der Koalition aus CDU, Grünen und FDP hat der Saarlouiser Stadtrat einstimmig eine Resolution zur Förderung der Saarlouiser Vereinslandschaft durch einen Ehrenamtsfonds in Höhe von 30 000 Euro verabschiedet. Die Resolution unter dem Titel „Ehrenamt als Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts stärken und unterstützen – Förderung der Saarlouiser Vereinslandschaft durch einen Ehrenamtsfonds“ soll das durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogene wichtige ehrenamtliche Engagement in der Stadt bestmöglich unterstützen und die Vereine fit für die Zukunft machen.