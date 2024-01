Apropos Nichts wie weg, Hauptsache Italien

Der Januar ist ein grässlicher Monat. Die Festtage sind vorbei, der Schampus ist fad, die Gans verputzt, das Wetter mies und die Laune im Keller. Natürlich gibt es Leute, die jetzt die weißen Pisten im Engadin heruntersausen oder in der Karibik im warmen Meerwasser baden, was beides, wie man in den Nachrichten liest, nicht immer gut ausgeht.

Der Frühling ist noch in weiter Ferne und wer kein Fastnachter ist, weiß so recht nicht, worauf man sich jetzt freuen soll.