Kolumne Unsere Woche : Den ersten Schultag vergisst man nicht

War das eine Woche für die Kleinen! Für 1526 Kinder im Kreis Saarlouis hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen, sie wurden eingeschult. Da gab es vielleicht mal ein Tränchen oder den einen oder anderen bangen Blick zu den Eltern – aber vor allem eines: gespannte Erwartung, Vorfreude und Neugierde auf das, was da jetzt kommt.

Den ersten Schultag würden die meisten niemals vergessen, das sagte eine Lehrerin im SZ-Interview. Ein Satz, der uns im Kollegenkreis mal rekapitulieren ließ – und schmunzeln. Da war der eine, der furchtbar Bammel hatte, am ersten Tag in den falschen Klassenraum zu gehen (auch wenn es nur zwei gab). Dem half der Herr Papa, indem beide tags zuvor einen Sticker vor den richtigen Saal klebten. „Ich habe die Klasse aber dann auch ohne die Hilfe des Aufklebers gefunden“, versichert der Kollege augenzwinkernd. Allerdings sei er nach den ersten Schulstunden direkt wieder zum Kindergarten geeilt, weil er die Erzieherinnen so vermisst habe.