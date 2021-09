Protestmarsch in Saarlouis : Demo zur Erinnerung an den 30. Todestag von Samuel Yeboah

Saarlouis Ein Protestzug zum 30. Jahrestag der Ermordung von Samuel Yeboah fand am Samstag in der Saarlouiser Innenstadt statt. Die Demo führte auch zum Tatort in Fraulautern.

Eine Demonstration am Bahnhof und das Angebot der Aktion 3. Welt, der Stadt eine Gedenktafel zu überreichen… viele Menschen in Saarlouis wollen den noch immer ungesühnten Fall des Mordes an Samuel Yeboah nicht vergessen. „Ich finde es schade, dass der Oberbürgermeister von Saarlouis, Peter Demmer (SPD), bis jetzt nicht auf unser Angebot eingeht, eine Gedenktafel für den ermordeten Samuel Yeboah am Rathaus anzubringen“, so Hans Wolf vom Vorstand der Aktion 3.Welt Saar e.V. Der Mord jährte sich am Wochenende zum 30. Mal, das war Anlass für eine Demo und das Angebot an die Stadt, an den toten Mitbürger dauerhaft zu gedenken. Denn das Tötungsdelikt vom 19. September 1991 war eben kein gewöhnlicher Streit zwischen zwei Kontrahenten oder eine Beziehungstat – hier soll Rassismus im Spiel gewesen sein. Bei einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Fraulautern kam Yeboah grausam ums Leben und die Tat wurde niemals aufgeklärt. Neue Ansätze wurden immer wieder mal geprüft, doch es kam wenig dabei heraus. Bis heute gibt es keinen Angeklagten, kein Verfahren, keine Strafe. Die Ermittler glauben heute fest an einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat, eine entsprechend aufgestellte rechte Szene hat zur Tatzeit in Saarlouis existiert. Immerhin hat der Stadtrat ein Konzept beschlossen, ein Bewusstsein für das Rassismus-Problem zu schaffen und daran gezielt zu arbeiten. In der Diskussion waren ein Gedenkort für Yeboah, ein Gedenktag oder Bildungsveranstaltungen für Jugendliche. Oberbürgermeister Peter Demmer unterstützte die Idee, eine Gedenktafel am Tatort anzubringen, wobei die originale Adresse, die ehemalige Flüchtlingsunterkunft, nicht mehr existiert. Das alte Hotel, in dem Yeboah wohnte und starb, ist längst abgerissen. Die Tafel ist jetzt aber da und beschreibt die Tat und hält die Erinnerung an Yeboah wach. Hier fand am Samstag auch eine Kundgebung im Rahmen der Demo statt. Die Aktion 3. Welt wünscht sich jedoch mehr, zumal die städtische Infotafel von einem „heimtückischen Anschlag“ die Rede ist. Die Aktivisten hätten lieber das Wort „rassistischen“. Die Aktion 3. Welt hatte OB Demmer nach eigenen Angaben am 7. August in einem Brief das Angebot einer weiteren Tafel für das Rathaus gemacht. Wolf sagt dazu: „Wir haben geschrieben: Wir bieten Ihnen als Oberbürgermeister der Stadt Saarlouis an, diese Tafel noch vor dem 19.9.2021 – dem 30. Jahrestag der Ermordung - im Rahmen einer öffentlichen Übergabe - vor dem Rathaus zu überreichen, damit Sie sie dort oder in der direkten Umgebung im Herzen von Saarlouis anbringen können.“ Hans Wolf ergänzt: „Unser Angebot steht auch nach dem 19.9.. Möglicherweise hat der OB bis dato nur keine Zeit gefunden. An uns jedenfalls wird eine Übergabe der Gedenktafel auch nach dem 30. Todestag nicht scheitern. Vor 20 Jahren haben wir sie schon einmal am Rathaus festgemacht, die Stadt ließ sie entfernen und machte sogar eine Anzeige.“