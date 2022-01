Tagespflege : Tagespflege für Menschen mit Demenz öffnet täglich in Saarlouis

Foto: dpa-tmn/Jens Kalaene

Saarlouis Der Besuch einer Tagespflege kann in Kombination mit der ambulanten Pflege helfen, Heimaufenthalte zu verzögern oder ganz zu vermeiden. Durch die in einer Tagespflege angebotenen Beschäftigungen in der Gruppe, aber auch durch eigenständige Aktivitäten, haben viele Betroffene die Möglichkeit, wieder grundlegende Bedürfnisse, wie nützlich zu sein und gebraucht zu werden, zu erleben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dies bewirke mehr Sicherheit für die Betroffenen und führe zu einer verbesserten Stimmung.

Darüber hinaus wirken solche nicht medikamentösen Angebote Symptomen wie Unruhe, Aggressivität und depressiven Verstimmungen entgegen und führen dazu, dass Krankheitsverläufe positiv beeinflusst werden können. Der Besuch einer Tagespflegeeinrichtung hat für die Betroffenen und deren pflegende Angehörigen in der Regel positive Auswirkungen auf die gesamte Pflegesituation, wie es heißt. Einerseits seien die Angehörigen entlastet und bleiben so länger gesund, andererseits treten durch den regelmäßigen Besuch einer solchen Einrichtung Verhaltensauffälligkeiten und psychiatrische Symptome bei Betroffenen in den Hintergrund. Häufig verbessern sich Sprache und Alltagsfertigkeiten, Medikamente können oft reduziert werden, Stürze werden seltener, der Krankheits- verlauf wird verzögert.

Was viele Angehörige nicht wissen: Die Leistung für die Tagespflege ist ein eigenständiges Budget, das jeder pflegebedürftigen Person, die mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft wurde, zusteht. Die Leistungen stehen monatlich zusätzlich zum Pflegegeld oder den Sachleistungen zur Verfügung. Sie betragen im Pflegegrad 2 bis zu 689 Euro, im Grad 3 bis zu 1298 Euro, im Grad 4 bis zu 1612 Euro und im Grad 5 bis zu 1995 Euro.

Die gerontopsychiatrische Tagespflege beim Demenz-Verein Saarlouis hat täglich von Montag bis Sonntag geöffnet. Für den Sonntag sind kurzfristig Plätze verfügbar. Vor der Vereinbarung der festen Tage besteht die Möglichkeit, einen Schnuppertermin zu vereinbaren, um die Tagespflege auszuprobieren.

Informationen zur Tagespflege beim Demenz-Verein Saarlouis, Tel. (0 68 31) 48 81 80, Pflegedienstleitung 4 88 18 12, Mail: pdl@demenz-saarlouis.de