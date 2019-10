Tag der offenen Tür : Familienforscher stöbern im Kreisarchiv

Saarlouis Einblicke in Totenbildchen und Familienbücher – Antiquarischer Bücherflohmarkt und Ausstellung zum Kriegsende

Einen Einblick in seinen Fundus gibt das Kreisarchiv auch in diesem Jahr wieder mit einem „Tag der offenen Tür“. Was hier zusammengetragen wurde, deckt große Teile des südwestdeutschen Raumes und der benachbarten Grenzregionen ab. Vor allem als Zentrum für Familienforschung hat sich das Saarlouiser Archiv einen Namen gemacht. Betrieben wird es von der Vereinigung für die Heimatkunde im Landkreis Saarlouis mit Unterstützung des Landkreises. Der Entwickler des genealogischen Computerprogramms „OMEGA“ stehe am Tag der offenen Tür für Fragen bereit, sagte beim Pressegespräch Landrat Patrik Lauer, Vorsitzender der Vereinigung. Über diese Software sei der Landkreis vernetzt mit Rheinland-Pfalz, dem Saarland und teilweise auch Luxemburg, erklärte der zweite Vorsitzende, Hans Peter Klauck.