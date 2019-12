Frauennetzwerk : Das uralte Rollenbild gibt es immer noch

Saarlouis Seit zehn Jahren gibt es das Frauennetzwerk im Landkreis Saarlouis, das froh wäre, wenn es nicht gebraucht würde.

Keinen guten Stand haben Frauen in der Gesellschaft, zeigten Informationen an Stellwänden in der Dachterrasse des Theater am Ring. Sie bekommen im Schnitt 22 Prozent weniger Lohn als Männer. 63 Prozent der Frauen haben eine Rente von etwa 650 Euro im Monat. 147 Frauen starben 2017 durch Gewalttätigkeiten ihrer Partner. Allein im Saarland sind mehr als 20 Prozent der über 65 Jahre alten Frauen von Altersarmut betroffen. Vor diesem Hintergrund bohrt das Frauennetzwerk richtig dicke Bretter.