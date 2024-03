Fußball-Saarlandliga Die perfekte Rückkehr des Justin Mayan

So etwas nennt man wohl ein perfektes Comeback: Justin Mayan, der Top-Torschütze des Fußball-Saarlandligisten FV Schwalbach, kehrte am Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Jägersburg (Dritter), nach mehrwöchiger Pause wegen eines Mittelfußbruchs aufs Feld zurück. In der 57. Minute wurde der Stürmer vor 150 Zuschauern beim Stand von 1:1 eingewechselt. Marcel Boschet hatte den FV zuvor in der elften Minute in Führung gebracht, Frederic Ehrmann glich in der 54. Minute für Jägersburg aus.