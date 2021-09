Pandemie : 18 neue Corona-Fälle im Landkreis

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Donnerstag 18 neue Corona-Falle gemeldet. Fünf Fälle wurden in Saarlouis gezählt, vier in Schmelz, je zwei in Ensdorf und in Lebach, je einer in Dillingen, Überherrn und Nalbach.

In einem Fall wird noch ermittelt. Aktiv infiziert sind noch 264 Personen, als genesen gelten 9224 Personen, 69 mehr als am Vortag. An oder mit Corona gestorben sind 156 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 77,8 (Vortag: 76,77).