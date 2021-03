Inzidenzwert leicht gesunken : Quarantäne für 128 Menschen angeordnet

Symbolbild eines Corona-Tests Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Saarlouis Nach vier positiv bestätigten Corona-Fällen am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach und einem in der Kita St. Josef in Schmelz befinden sich 128 Personen in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt Saarlouis teilt mit, dass aktuell 202 Menschen im Landkreis positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Das sind elf mehr als am Vortrag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 52,55 gesunken. Die neuen Fälle verteilen sich auf Saarlouis (3), Rehlingen-Siersburg (1), Wadgassen (1), Saarwellingen (2), Nalbach (1), Lebach (2) und Schmelz (1).

16 weitere Menschen gelten als genesen. Es gab keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.