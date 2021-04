Pandemie im Kreis Saarlouis : Inzidenz im Kreis steigt auf 139,1

Kreis Saarlouis 67 neue Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt im Kreis Saarlouis am Mittwoch gemeldet: 16 in Saarlouis, elf in Lebach, jeweils sieben in Ensdorf und Dillingen, sechs in Schwalbach, jeweils fünf in Schmelz und Bous, vier in Wadgassen, zwei in Überherrn, jeweils einen in Nalbach, Saarwellingen, Wallerfangen und Rehlingen-Siersburg.

Die Zahl der Fälle insgesamt steigt damit auf 7264. Genesen sind insgesamt 6620 (plus 43). Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 139,11.