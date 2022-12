Pandemie-Geschehen : Zwei weitere Tote und 161 Neuinfektionen mit Corona im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Das sind keine guten Nachrichten: Im Kreis Saarlouis gibt es zwei weitere Tote, die an oder mit Corona gestorben sind. Das geht aus dem Lagebericht des Gesundheitsamtes des Landkreises Saarlouis von Dienstag hervor.

Das Saarlouiser Gesundheitsamt verzeichnete am Dienstag 161 neue Corona-Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 227,63. Die meisten Neuinfektionen gab es in Saarlouis (33), in Schwalbach (23), in Lebach (18), in Saarwellingen (15), in Dillingen (14), in Rehlingen-Siersburg (13), in Wadgassen (neun), in Bous (acht), in Ensdorf und Nalbach wurden jeweils sieben Menschen positiv getestet. In Überherrn infizierten sich sechs Personen, in Schmelz fünf und in Bous drei.